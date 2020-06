Schwerpunkte

Seit 50 Jahren dürfen 18-Jährige wählen

25.06.2020 05:30

(pm) Vor 50 Jahren hat die von Bundeskanzler Willy Brandt geführte sozialliberale Bundesregierung beschlossen, das Wahlalter von 21 Jahren auf 18 Jahre zu senken. „Ein wahrlich historischer Schritt. Ein halbes Jahrhundert später ist es höchste Zeit, den nächsten Schritt zu machen“, sagt der Kirchheimer Landtagsabgeordnete Andreas Kenner in einer Pressemitteilung. Er fordert das Wahlrecht ab 16. „Es erschließt sich nicht, warum junge Menschen mit 16 Jahren bei den höchst komplizierten Gemeinderatswahlen mit Panaschieren und Kumulieren und teilweise Unechter Teilortswahl wie in Kirchheim wählen dürfen, ihnen das aber bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg verwehrt bleibt, wo man nur eine Stimme hat.“

Die SPD-Landtagsfraktion will jungen Menschen eine aktive Rolle in der Demokratie anvertrauen und ihnen mehr politische Partizipation ermöglichen. Kenner erlebe immer wieder, dass viele junge Menschen sehr interessiert seien, auch am politischen Geschehen. Oft seien sie sogar besser informiert als Menschen, die schon wählen dürfen. Über mangelnde Reife oder eine geringe Wahlbeteiligung bei einer Senkung des Wahlalters mache er sich keine Sorgen, so Kenner.