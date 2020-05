Schwerpunkte

Wernauer Tafelladen ist wieder geöffnet

22.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU (sys). Nach mehreren Wochen der Schließung hat seit Kurzem der Tafelladen in Wernau wieder geöffnet. Die Esslinger Tafel Carisatt kann die Ausgabestelle im Alten Rathaus wieder mit ausreichend Ware beliefern. Außerdem wurde das Konzept verändert, sodass die Corona-Hygieneregeln eingehalten und Risikogruppen geschützt werden können. Normalerweise geben die Tafeln Lebensmittel weiter, die qualitativ gut sind, aber im Handel nicht mehr verkauft, sondern vernichtet werden. „Tafeln sind ein Seismograf der Gesellschaft“, sagt Sven Parylak von der Esslinger Tafel Carisatt. Der Handel habe in den ersten Wochen der Corona-Pandemie die gestiegene Nachfrage decken müssen, für die Tafeln blieb weniger übrig als sonst. Das hat an manchen Standorten, so auch in Wernau, vorübergehend zu einer Schließung geführt.