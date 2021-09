Schwerpunkte

Tag des offenen Denkmals in Kirchheim: Sein und Schein in Architektur und Denkmalpflege

03.09.2021

So läuft der Tag des offenen Denkmals in Kirchheim ab: Führungen, geöffneter Rathausturm, Aktionen rund um die Martinskirche und eine historische Dampfwalze am Sonntag, 12. September.

KIRCHHEIM. Zum Tag des offenen Denkmals präsentiert die Stadt Kirchheim unter Teck am Sonntag, 12. September, ein kleines, aber feines Programm. Unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ werden bundesweit wieder zahlreiche Aktionen veranstaltet.

Hoch hinaus geht es ab 14 Uhr im Fachwerkrathaus in der Marktstraße 14. Dort wird drei Stunden lang der Zugang zum Rathausturm geöffnet. Von der Vogelperspektive aus kann man die Stadt von oben entdecken. Über die steil abfallenden Hänge des Albtraufs ist es möglich, bei guter Witterung bis auf die Fildern zu blicken.

Wer Kirchheim lieber von unten bestaunen möchte, für den sind die offenen Stadtführungen genau das Richtige. Los geht es um 14 Uhr durch Altstadtgassen und Schlossgemächer. Gemeinsam mit Stadtführerin Sandra Ontyd lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tour das frühere Leben bei Hofe und in der Stadt kennen. Im Schlossmuseum erhalten sie bezaubernde Einblicke in die Wohnkultur des 19. Jahrhunderts und erfahren Interessantes über die adeligen Bewohnerinnen. Gestartet wird an der Kirchheim-Info (Max-Eyth-Straße 15).

Die Bastion hat eine spannende Geschichte aufzuweisen