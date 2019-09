Segelflieger blicken optimistisch in die Zukunft

Die Segelfliegergruppe Wendlingen (SGW) feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen

Die Anfänge der Fliegerei in Wendlingen gehen bis in das Jahr 1929 zurück. Damals schlossen sich einige Wendlinger und Ötlinger zu einer losen Segelfliegergruppe zusammen.

Die Segelfliegergruppe kann zahlreiche neue Flugzeuge nutzen. Foto: Picasa

WENDLINGEN (pm). 1934 wurde dann in Wendlingen eine eigene Fliegergruppe gegründet. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs umfasste die zwischenzeitlich in das Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK) übernommene Gruppe bereits 60 Mitglieder. Unter ihnen befand sich der spätere Chefpilot der Lufthansa, Werner Utter. Nach ihm ist eine Straße in Wendlingen benannt, an der Stelle, wo früher sich die alte Fliegerwerkstatt befunden hat. 22 Flieger aus Wendlingen kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Nach Kriegsende verbot die alliierte Militärregierung die Sportfliegerei.