Schwungvoll und besinnlich

16.12.2019

Unter dem Titel „Schwungvoll und besinnlich in den Advent“ hatten die Young Voices und der Stammchor des Liederkranzes im Rahmen des Oberboihinger Weihnachtsmarktes eingeladen. Mit Lichtern ausgestattet, kamen die Sänger durch den Mittelgang der Bartholomäuskirche hereingelaufen und begrüßten die Zuhörer mit dem Lied „Advent ist ein Leuchten“, begleitet von der Chorleiterin Cordelia Böhm am E-Piano. Die kleinen Zuhörer verteilten während des Lieds kleine Lichter in den Kirchenreihen. Pfarrer Hannes Gaiser begrüßte die Gemeinde und nach der ersten Moderation wurden die besinnlichen Weihnachtslieder „Singen im Advent“, „Leise rieselt der Schnee“, „Zeiten der Ruhe“ sowie „Amazing Grace“ auf Deutsch gesungen und die Kirchengemeinde auf Weihnachten eingestimmt. Gefühlvoller wurde es dann bei „Welcome into this place“ sowie „Mary did you know“. Richtig Stimmung kam bei dem irischen Lied „Christmas in the old man’s hat“ und bei dem Gospel „The light of truth“ auf. Hier klatschte die komplette Kirche und machte mit. Mit dem Stück „Believe“ aus dem Film „Polar Express“ ging es wieder gefühlvoller weiter. Den schönen und beschwingten Abschluss bildete das Lied „May your life“, wobei die Sängerinnen und Sänger von den Zuhörern klatschend und singend begleitet worden sind. pm