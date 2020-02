Schwimmen lernen im Freibad?

SPD-MdL Kenner fragte nach dem Schwimmunterricht an Schulen – Deutliche Lücken im Wahlkreis Kirchheim

KIRCHHEIM (pm). Eine Kleine Anfrage des Kirchheimer SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Kenner beim baden-württembergischen Kultusministerium ergab, dass der Schwimmunterricht an Grundschulen im Wahlkreis Kirchheim deutliche Lücken aufweist: 35 Schulen (Grundschulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Grundschule SBBZ) aus dem Landtagswahlkreis haben an der Erhebung zum Schwimmunterricht teilgenommen. Davon gaben lediglich 26 Schulen an, überhaupt Schwimmunterricht anzubieten (ein Anteil von knapp 75 Prozent).

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass rund ein Viertel der Schulen keinerlei Schwimmunterricht anbieten. Hinzu kommt, dass fünf der 26 Grundschulen mit Schwimmen diesen nicht umfänglich erteilen können (Anteil von 19 Prozent). Zusammengerechnet bieten also im Wahlkreis Kirchheim 45 Prozent der Grundschulen, die an der Erhebung teilgenommen haben, gar keinen oder nur einen eingeschränkten Schwimmunterricht an.