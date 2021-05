Schwerpunkte

Schwarz bleibt Fraktionsvorsitzender

12.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM/STUTTGART (pm). Die grüne Landtagsfraktion hat den Kirchheimer Abgeordneten Andreas Schwarz als ihren Vorsitzenden mit einstimmigem Ergebnis bestätigt. 57 von 57 Stimmen entfielen auf den 41-Jährigen, der die grüne Fraktion seit 2016 führt. Schwarz bedankte sich im Namen des Vorstands für das „riesige Vertrauen“.

In weiteren Voten legten die Grünen zudem ihr Führungspersonal fest: So soll Muhterem Aras Landtagspräsidentin bleiben. Sie gehört – in ihrer Funktion als Landtagspräsidentin – ebenfalls dem höchsten Fraktionsgremium weiterhin an. Als Parlamentarischer Geschäftsführer und Fraktionsvize wurde Uli Sckerl wiedergewählt.

Zum Start in die neue Legislatur kündigte der Grünen-Fraktionsvorsitzende einen Bildungsgipfel zur Verbesserung der Lage von Kindern und Jugendlichen in Schulen an. „Das Ziel heißt hier: Lernbrücken gegen Lernlücken! Wir wollen ein ambitioniertes Programm auf die Beine stellen und daran arbeiten, dass Kinder und Jugendliche ihre Wissens- und Lernrückstände schnellstmöglich aufholen können.“

Der Kirchheimer Wirtschaftsjurist Andreas Schwarz gehört dem Landtag seit 2011 an. Von 1999 bis 2016 war er Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kirchheimer Gemeinderat und im Esslinger Kreistag.