Schwangerschaft: Nur "kein Schluck" Alkohol bedeutet kein Risiko

05.05.2022 05:30, Von Thomas Zapp — E-Mail verschicken

Auch geringe Mengen Alkohol in der Schwangerschaft können fatale Folgen haben. Die Kampagne „ZERO“ macht derzeit Station in der Kreissparkasse in Kirchheim.

Dr. Heike Kramer stellt ihren Vorschlag für einen Warnhinweis für Schwangere auf alkoholhaltigen Lebensmitteln vor . Foto: Riedl

KIRCHHEIM. Die Geräusche der Außenwelt verschluckt das Zeltinnere fast vollständig, zu hören ist ein gleichmäßiges Klopfen, der Herzton des Ungeborenen. Im rötlichen Licht sind die einzelnen Entwicklungsstadien des werdenden Kindes zu erkennen: Erleben geht über studieren, könnte das Motto der begehbaren Gebärmutter lauten, die derzeit im dritten Stock der Kreissparkasse an der Kirchheimer Alleenstraße aufgebaut ist. „Gerade Jugendliche kriegen ein besonderes Gefühl dafür, wie weit das Leben schon im Bauch der Mutter ist“, sagt Dr. Heike Kramer. Denn besonders Jugendliche gehören zur Zielgruppe der Ausstellung „Zero – kein Alkohol in der Schwangerschaft“.