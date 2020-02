Schüler sind Teil einer Gemeinschaft

28.02.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Rektoren der Gemeinschaftsschulen in Wendlingen, Köngen und Frickenhausen wehren sich gegen Kritik des Philologenverbands

Mit seiner Kritik an den Gemeinschaftsschulen hat der Philologenverband viel Porzellan zerschlagen. Die Gemeinschaftsschulen sehen sich zu Unrecht mit den Anschuldigungen konfrontiert. In einem Gespräch mit unserer Zeitung wollen die drei Schulleiter das in Schieflage geratene Bild von den Gemeinschaftsschulen geraderücken.

In gemeinsamen Lerngruppen wird der Unterrichtsstoff an Gemeinschaftsschulen vertieft. Foto: Adobe Stock

WENDLINGEN/KÖNGEN/FRICKENHAUSEN. Dabei geht es den Schulleitern aus Wendlingen, Köngen und Frickenhausen nicht darum, zum Gegenschlag auszuholen. Was sie keinesfalls wollen ist, sich auf die gleiche Ebene des Philologenverbands zu stellen, sondern sie wollen die Eltern sachlich aufklären.