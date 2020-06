Schwerpunkte

Schrittweise in die Normalität zurück

01.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Tagesstätte der „Brücke“ in Plochingen hat nach Corona mit Auflagen wieder geöffnet

Zusammensein auf Abstand – Besucher der Tagesstätte mit Stefan Leidner (Mitte stehend) pm

PLOCHINGEN (pm). Drei Monate lang war die Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen der „Brücke“ in Plochingen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Nun erfolgt eine schrittweise Öffnung. An einen normalen Betrieb ist allerdings noch nicht zu denken. Denn was die Tagesstätte vor allem ausmacht, ist die Möglichkeit, sie ganz spontan aufzusuchen. „Das geht momentan leider noch nicht“, bedauert Stefan Leidner, der Leiter der „Brücke“. Derzeit können sich nur feste Kleingruppen treffen.