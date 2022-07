Schwerpunkte

Schritte gegen Gasnotstand in Köngen

27.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Köngen hat der Gemeinderat am Montag ein ganzes Maßnahmenbündel beschlossen, um sich gegen eine Notlage in Sachen Gas abzusichern. Einige treten sofort in Kraft, andere sind für die Wintermonate gedacht.

Auf 20 Prozent wurden die Gaslieferungen aus Russland gesenkt. Köngen bereitet sich jetzt auf den Winter vor. Foto: Adobe Stock

KÖNGEN. Am Montag kam die Nachricht, dass der Gaskonzern Gazprom den Gashahn weiter zudreht. Nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas sollen künftig nach Deutschland fließen. Da passte der Tagesordnungpunkt Gasversorgung am Montagabend in der Köngener Gemeinderatssitzung ganz gut in die Thematik.