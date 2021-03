Schwerpunkte

Schnellteststationen in Wendlingen

17.03.2021 05:30

WENDLINGEN (pm). In Wendlingen werden kostenlose Schnelltests für alle Personen einmal wöchentlich angeboten von: DRK-Bereitschaft Wendlingen-Unterensingen, Sporthalle Im Speck, montags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr, ohne Anmeldung; Apotheke am Markt, Kirchheimer Straße 4, mittwochs von 17 bis 19 Uhr, mit Voranmeldung unter Telefon (0 70 24) 73 13; Kastell Apotheke, Wertstraße 12 (im Kaufland-Gebäude), montags bis freitags von 9.30 bis 20 Uhr sowie 14-täglich samstags, telefonische Voranmeldung unter (0 70 24) 8 05 82 10. Grundsätzlich dürfen sich bei den Schnellteststationen nur Personen testen lassen, die keine Covid-19-Symptome aufweisen. Diese Personen sollten in einer Schwerpunktpraxis oder an den Corona-Teststationenen in Oberensingen oder an der Messe Stuttgart einen PCR-Test machen zu lassen.