Schlepperaktion

08.02.2021

WERNAU (pm). Der TÜV Süd bietet am Samstag, 27. Februar, 8 bis 11 Uhr, an der Wernauer Werkstatt GT-Fahrzeugtechnik in der Wilhelmstraße 7 bis 9 eine regelmäßige Fahrzeuguntersuchung für landwirtschaftliche Zugmaschinen an, eine sogenannte „Schlepperaktion“.

Eine regelmäßige Fahrzeugprüfung nach Paragraf 29 Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr. Selbstverständlich ist sie bei land- und forstwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschinen genauso wichtig wie beim privaten Pkw. Doch längere Anfahrtswege zum TÜV Süd Service-Center kosten den Landwirt auf seiner langsamen Zugmaschine viel Zeit. Deshalb bietet die TÜV Süd Auto Service GmbH wieder eine „Schlepperaktion“ vor Ort in Wernau an.

Eine Anmeldung zur TÜV-Schlepperaktion ist nicht notwendig. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sollte bei der Hauptuntersuchung ein medizinischer Mund- und Nasenschutz getragen werden. Zu der TÜV-Prüfung sind die erforderlichen Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und gegebenenfalls Beiblatt) mitzubringen. Ein gereinigtes Fahrzeug erlaubt eine schnellere Überprüfung. Eventuell fällige Instandsetzungen sollten vorher gemacht werden.