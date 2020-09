Schwerpunkte

Schätze im erweiterten Wendlinger Stadtmuseum

03.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die zweite Ausstellung im Wendlinger Stadtmuseum widmet sich der Vor- und Frühgeschichte

Auch wenn die Erweiterung des Stadtmuseums in Wendlingen erst nächstes Jahr eröffnet wird, so wird hinter den Kulissen doch eifrig an der neuen Ausstellung gearbeitet. Die Erweiterung in der sanierten Drittelscheuer beleuchtet über 7500 Jahre Lokalgeschichte von Wendlingen, Unterboihingen und Bodelshofen.

Ein Vollgriff-Bronzeschwert (Typ Auvernier) circa 1000 v. Chr., gefunden im Neckar, vermutlich eine Weihe- und Opfergabe. Fotos: Foto-Fritz-Wendlingen

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. „Schätze im künftigen Stadtmuseum“, so betitelte Dr. Michaela Häffner ihren Festvortrag anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des damaligen Heimatmuseums im Jahr 2002. Damit griff sie der zwei Jahre späteren Eröffnung des Stadtmuseums vor und machte so neugierig auf das, was seit nunmehr 16 Jahren als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden kann. Das Stadtmuseum mit seinem ehemaligen Pfarrgarten ist einmalig in der Region, nicht alleine wegen der Stadtgeschichte mit den drei Stadtteilen, sondern gerade auch wegen seiner Lebendigkeit, was sich der rührige Museumsverein auf seine Fahnen schreiben darf. Während nun der Teil der Stadtgeschichte vom Mittelalter bis heute in einer festen Ausstellung im alten Pfarrhaus zu sehen ist und der Historikerin Michaela Häffner zu verdanken ist, wurde in den letzten zwei Jahren die nebenan liegende Drittelscheuer aufwendig saniert. Dort wird im kommenden Frühjahr die erweiterte Ausstellung zur Stadtgeschichte eröffnet, wofür der Stuttgarter Historiker Dr. Raimund Waibel verantwortlich zeichnet. Er hat die Konzeption zur Vor- und Frühgeschichte erstellt.