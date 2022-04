Schwerpunkte

Schäfer ist der Mann für die Zahlen

06.04.2022

Der grüne Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Esslingen Sebastian Schäfer erlebt eine intensive Haushaltswoche. Der Parlamentsneuling berichtet von seiner Arbeit in Berlin, wo er als Mitglied des Haushaltsausschusses die Haushaltspläne mehrerer Ministerien betreut.

Der Esslinger Grünen-Abgeordnete Sebastian Schäfer bei einer Rede im Bundestag Foto: Kügeler

WENDLINGEN/BERLIN. Sebastian Schäfer wird die vergangene Woche so schnell nicht vergessen. Denn der 42-Jährige sitzt für seine Fraktion im Haushaltsausschuss und im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Und gerade wurde im Bundestag zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode über den Entwurf für die Ausgaben der Bundesministerien diskutiert. Für den Haushälter, der die Haushaltspläne des Verteidigungs-, Landwirtschafts- und Umweltministeriums betreut, bedeutete dies: erhöhtes Redeaufkommen. Mit gleich vier Beiträgen beteiligte er sich an den Plenardebatten.