Schadstoffwerte nach Brand bei Bosch in Wernau unbedenklich

Brandreste überschreiten die Grenzwerte nicht – Dennoch: Vorsicht

WERNAU (pm). Bei dem Brand am Bosch Thermotechnik-Standort Wernau in der Nacht zum 17. März wurde eine Lagerhalle mit Fertigungsmaterial für Heizgeräte zerstört und ein nebenstehendes Bürogebäude beschädigt. Nachdem vereinzelt auf nahegelegenen Wiesen und Feldern in den umliegenden Gemeinden Brandrückstände festgestellt wurden, hat das Unternehmen in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Esslingen die labortechnische Untersuchung von Proben beauftragt.