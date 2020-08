Schwerpunkte

Sanierung des Freidecks startet am Montag

10.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Das Wernauer Parkhaus erhält einen neuen Belag auf dem Parkdeck – Gutachter schließt Schäden durch Grundwasser aus

Das Parkhaus Stadtplatz wird für 521 000 Euro saniert. pm

WERNAU (sys). Wer nach Wernau kommt parkt häufig im Parkhaus am Stadtplatz. Das wird nun bis November saniert. Vor der Sanierung hat ein Gutachter das Parkhaus auf Schäden untersucht. Dabei kam heraus: Probleme mit dem Grundwasser gibt es keine. Die Risse in den unteren Parkdecks sind wohl konstruktiver Natur. Das obere Deck und die Rampen leiden unter Streusalz, außerdem ist die Fahrbahnbeschichtung abgefahren. Für rund 521 000 Euro wird nun ein neuer Belag aufgebracht, der im Bereich der Fahrwege verschleißfester sein soll. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen.