Schwerpunkte

Sängerbund Wendlingen: Mitglieder dürsten danach, wieder zu singen

13.04.2021 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Peter Joas will als Sängerbund-Chorleiter auch während der Pandemie die Leidenschaft fürs Singen lebendig halten

Im April 2019 begeisterte der Sängerbund unter Leitung von Peter Joas mit seinem „Zeitensprünge“-Konzert in der Wendlinger Stadtmitte. Foto: privat

WENDLINGEN. Seit über einem Jahr kann aufgrund der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus in Chören nicht mehr regelmäßig geprobt werden. Darunter leiden die Gesangvereine, die Sängerinnen und Sänger und auch die Dirigenten. Peter Joas, der beim Sängerbund Wendlingen den Stammchor und den Chor4You leitet, schaut trotz der besonderen Herausforderungen in Pandemie-Zeiten zuversichtlich in die musikalische Zukunft.