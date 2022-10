Schwerpunkte

Sängerbund kam gut durch die Pandemie

25.10.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Im Gasthaus zum Lamm fand kürzlich die Mitgliederversammlung des Sängerbundes Wendlingen statt. Dem Bericht des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass der Sängerbund bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen ist. Der gesamte Vorstand und der Chorleiter bedankten sich bei allen Mitgliedern, die dem Verein die Treue halten und trotz erschwerter Bedingungen regelmäßig in die Chorproben kommen.

Mit neuer Energie startet der Chor4You derzeit in die Vorbereitungen für das nächste große Konzert. Am 1. Juli 2023 erwartet das Publikum wieder eine Veranstaltung der Superlative: Unter dem Motto „Do you feel the rhythm?“ konnte der Europameister im Beatboxen „ROBEAT“ für ein gemeinsames Konzert gewonnen werden. Wie gewohnt können sich die Zuschauer auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Für interessierte neue Sänger und Sängerinnen ist momentan ein sehr guter Zeitpunkt für einen Einstieg beim Chor4You. Aktuelle Details zu den Probezeiten und zum geplanten Konzert können jederzeit der Homepage entnommen werden: www.saengerbund-wendlingen.de. pm