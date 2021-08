Schwerpunkte

Rundwanderung zum Messelberg

23.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Die nächste Jungsenioren-Wanderung der Ortsgruppe Wendlingen des Schwäbischen Albvereins geht auf den Messelberg bei Donzdorf. Treffpunkt ist am Donnerstag, 2. September, um 13 Uhr auf dem Parkplatz beim Sportgelände „Im Speck“ in Wendlingen. Mit dem Pkw (Fahrgemeinschaften können gebildet werden) geht es nach Donzdorf. Vom Parkplatz Messelberg aus startet die etwa acht Kilometer lange Rundwanderung (Messelbergrunde). Am Drachenfliegerstartplatz und Rötelsteinfels vorbei geht es zunächst stetig bergab bis fast nach Donzdorf, dann wieder bergauf bis zum Schützenhaus und weiter bis zum Aussichtspunkt Messelstein. Der kurzzeitig steile Aufstieg wird mit einem herrlichen Ausblick über das Filstal und die Dreikaiserberge belohnt. Vom Messelstein geht es dann wieder zurück bis zum Ausgangspunkt. Die Wanderung umfasst etwa 300 Höhenmeter und dauert circa drei Stunden. Teilnehmen können alle Wanderfreunde, die über eine gewisse Grundkondition verfügen. Eine Mitgliedschaft beim Albverein ist nicht Voraussetzung. Eine Anmeldung ist beim Wanderführer, Werner Kienel, Telefon (0152) 01 76 91 52 erforderlich.pm