KIRCHHEIM (pm). Am Dienstag, 11. Mai, bietet die Stadtverwaltung Kirchheim von 16 bis 17.30 Uhr im Rahmen der Akademie für Ehrenamt und Engagement „G’scheit engagiert“ einen Online-Workshop zum Aufnehmen, Schneiden und Veröffentlichen von Videos an.

Bei der Anmeldung muss angegeben werden, für welche Organisation die Teilnehmenden aktiv sind. Wer am Online-Workshop teilnehmen möchte, kann sich bis Montag, 10. Mai per E-Mail an c.euchner@kirchheim-teck.de anmelden. Informationen zum Termin werden dann rechtzeitig vorher zugesandt.