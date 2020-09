Schwerpunkte

Rund um den Bahnhof wird in Plochingen gebaut

11.09.2020 05:30, Von Claudia Bitzer — E-Mail verschicken

Eine Million Euro steuert die Deutsche Bahn an Sanierungsmitteln bei, um das Bahnhofsgebäude auf Vordermann zu bringen

Rund um den Plochinger Bahnhof stehen teure Millioneninvestitionen an. An der Eisenbahnstraße fallen die Bahnschuppen. Die Bauarbeiten haben in den vergangenen Tagen bereits begonnen.

Das Bahnhofsgebäude in Plochingen soll saniert werden. Foto: Ines Rudel

PLOCHINGEN. Bagger und Abrissbirne haben in den kommenden Tagen in Plochingen jede Menge zu tun. So haben die fünf ehemaligen Bahngebäude an der Eisenbahnstraße 4 bis 8 ausgedient – nur ein Teil eines großen Pakets rund um den Bahnhof, das in den kommenden Jahren ansteht.