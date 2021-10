Schwerpunkte

Rückentraining

01.10.2021 05:30

WENDLINGEN. Dr. med. Smíek entwickelte zwölf Übungen für das muskuläre Gleichgewicht, um die Wirbelsäule zu stabilisieren und zu mobilisieren. Bei Verspannungen oder wenn bestimmte Bewegungen nur unter Schmerzen bewerkstelligt werden können, sind die zwölf Übungen eine gute Möglichkeit, den Körper ins muskuläre Gleichgewicht zu bringen. In ihrem Vortrag am Dienstag, 5. Oktober, 15 Uhr, erklärt Heike Schulze, Fachpraktikerin für Massage, Wellness, Prävention sowie Übungsleiterin für Spiralmuskeltraining und Rehasport, was es mit dem Training nach Dr. Smíek auf sich hat, zeigt einige Übungen und steht im Treffpunkt Stadtmitte für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. pm