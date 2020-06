Schwerpunkte

Rosenpracht im Garten Jurisch – Tag der offenen Gärten fiel aus

15.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Am gestrigen Sonntag hätte eigentlich der sehr beliebte Aktionstag der Offenen Gärten stattgefunden. Indes, er fand nicht statt. Schuld war nicht Petrus, der vor allem morgens sämtliche Himmelsschleusen öffnete. Nein, Schuld war, wie so oft in den letzten Wochen, das vermaledeite Virus. So können Gartenbesitzer nun auf das nächste Jahr hoffen, dann soll der Termin am 13. Juni stattfinden. So ganz muss man als Gartenfreund, der ab und an eine kleine Anregung braucht, aber nicht auf Inspiration verzichten. Denn, die Veranstalter der Offenen Gärten haben einen Tipp parat. Schon nächste Woche bietet die Volkshochschule Stuttgart einen Rundgang, bei dem sich moderne Gartengestaltung am Wartberg mit natürlichem Pflanzenwuchs ergänzt. Inmitten der Stadt erstreckt sich hier ein artenreicher Grünzug. Los geht der Rundgang an der Grünen Fuge, die das Naturschutzgebiet vor der Roten Wand in Feuerbach mit den innerstädtischen Parkanlagen verbindet. Im Gegensatz zur heimischen Vegetation mit bunt blühenden Wiesen stehen die Kunstinstallationen und Edelstahlelemente mit Wasserspielen, die von der Internationalen Gartenschau 1993 übriggeblieben sind. Der Weg endet an der Ökostation der Vhs. Wem das zu weit ist, der kann sich aber auch ganz wunderbar am Garten der Familie Jurisch in Wendlingen umsehen. Hier dürfte Abstand halten kein Problem sein und die Rosen und Stauden dort blühen derzeit prächtig. sg/Foto Einsele