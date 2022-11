Schwerpunkte

Rosenloh in Weilheim steht vor dem Durchbruch

03.11.2022 05:30, Von Bianca Lütz-Holoch — E-Mail verschicken

Die Stadt Weilheim meldet entscheidende Erfolge beim Flächenerwerb. Damit kann der Brennstoffzellenhersteller Cellcentric nun den Bau des „Klimawerks“ weiter vorantreiben.

So könnte das „Klimawerk“ einmal aussehen. Diese Visualisierung hatte Cellcentric Anfang des Jahres veröffentlicht (links). Die Stadt Weilheim und die Firma Cellcentric haben gemeinsam einen Konzeptentwurf zum geplanten Gewerbegebiet Rosenloh vorgelegt. Grafik: Cellcentric/Foto: pr

WEILHEIM. Das Gewerbegebiet Rosenloh in Weilheim rückt einen großen Schritt näher: Der Stadt ist bei den Grundstücksverhandlungen offenbar der Durchbruch gelungen. „Mit zentralen Grundstückseigentümern konnten in den letzten Tagen in teils langwierigen Verhandlungen Einigung erzielt werden“, verkündet die Weilheimer Hauptamtsleiterin Daniela Braun in einer Pressemitteilung. „Entsprechende Kaufverträge gilt es nun noch notariell zu beurkunden.“ Damit sei der nächste Meilenstein erreicht. Man könne nun in die Bauleitplanung einsteigen.