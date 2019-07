Romantische Klänge

KIRCHHEIM (pm). Das Orchester der Volkshochschule Kirchheim lädt am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr unter der Leitung von Siegfried Hartauer zum Serenadenkonzert in die Stadthalle Kirchheim ein. Den Auftakt des Konzertabends bildet die Sinfonie Nr. 1 C-Dur von George Bizet. Die Sinfonie, die Bizet im jungen Alter von 17 Jahren komponierte, war bei ihrer Uraufführung 1935 eine Sensation. Sie gefiel dem Publikum so gut, dass man sich wunderte, warum Bizet sie nicht zu seinen Lebzeiten aufführte. Im zweiten Teil des Konzertabends erwarten das Publikum nordische Klänge und Farben, die das Klavierkonzert in a-Moll, op.16 von Edvard Grieg so einzigartig machen. Für das anspruchsvolle romantische Klavierkonzert konnte der Pianist Johannes Gaechter gewonnen werden. Gaechter ist mehrfacher Preisträger des weltbekannten „Concours International de Grands Amateurs de Piano“ in Paris sowie des internationalen Wettbewerbs „Piano Bridges“ 2015 in St. Petersburg.

Um 16 Uhr findet in der Stadthalle eine Konzerteinführung mit dem Kirchheimer Musikwissenschaftler Dr. Bernhard Moosbauer statt.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volkshochschule Kirchheim (Spital), Telefon (0 70 21) 97 30 32 und an der Abendkasse in der Stadthalle ab 16 Uhr.