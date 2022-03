Schwerpunkte

Rockfestival in Wendlingen

04.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Kartenvorverkauf für das zweitägige „WO?!-Festival“ beginnt. 13 Bands, Solomusiker und DJs rocken am 8. und 9. Juli in Wendlingen die Bühne.

WENDLINGEN. Die ersten Bands stehen fest. Jetzt beginnt der Vorverkauf, auch wenn das zweitägige WO?!-Festival erst am 8. und 9. Juli geplant ist. Doch wie heißt es so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das Festival-Team macht es diesmal ganz besonders spannend: von den insgesamt 13 Acts werden vorerst lediglich fünf verraten. Dies sind Die grüne Welle, Juse Ju, Baxxter Boys, Cliff House und Deface. Sie sind allesamt zum ersten Mal beim WO?!-Festival, das in diesem Jahr wieder auf dem Mehrzweckplatz im Speck in Wendlingen veranstaltet wird. Veranstalter sind die Jugendhäuser in Oberboihingen und Wendlingen. Organisation und Durchführung liegt in den bewährten Händen des WO?!-Festival-Teams, wozu Jonas Gairing und Wolfgang Preiß seit Jahren gehören.