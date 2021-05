Schwerpunkte

Ringen um den Brückenschlag

18.05.2021 05:30, Von Claudia Bitzer — E-Mail verschicken

Sie bündeln ihre Positionen zum Radschnellweg: Plochingen, Altbach und Deizisau

Plochingen, Altbach und Deizisau haben auf der Sitzung ihres Gemeindeverwaltungsverbands ihre gemeinsame Position zum geplanten Radschnellweg nochmals geschärft und aktualisiert.

Kaum ist die eine Ecke befriedet, tut sich an der anderen der Riss auf. Der geplante Radschnellweg bringt viel Unruhe in die nachbarschaftlichen Beziehungen im Neckartal. Nach einigen Irritationen sind Plochingen und Deizisau wieder gut miteinander. Dafür schauen Deizisau und Altbach jetzt angesäuert auf die westliche Nachbarstadt Esslingen. Die liebäugelt mit einer Südtrasse ab dem Landratsamt bis nach Deizisau – was die Altbacher vom Radschnellweg abhängen würde und die Träume von einer neuen Radler- und Fußgängerbrücke zwischen Deizisau und Altbach platzen ließe.

Klare Absage an eine „Esslinger Trasse“ südlich des Neckars