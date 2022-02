Schwerpunkte

Riesenkran kommt in Wernau zum Einsatz

15.02.2022 05:30

Sanierungsarbeiten bei Bosch Thermotechnik in Wernau: Ein großer Kran auf dem Firmengelände von Bosch Thermotechnik sorgt seit dem Wochenende für Aufsehen. Der Kran ist schon von Weitem sichtbar. Es handelt sich um einen etwa 72 Meter hohen Kran, der am vergangenen Samstag aufgestellt worden ist. Hintergrund seines Einsatzes ist der Wiederaufbau des Büro- und Entwicklungsgebäudes entlang der Junkersstraße, das bei dem Großbrand im März des letzten Jahres zerstört wurde und einen Millionenschaden verursacht hatte. „Mithilfe des stationären Krans können Straßensperren und mögliche Lärmbelästigung durch Autokräne vermieden werden“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Der Kran bleibt bis zum Frühjahr 2023 vor Ort stehen. pm/Foto: Just