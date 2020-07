Schwerpunkte

Renovierung: Fußballer packen mit an

23.07.2020 05:30

In Pandemie-Zeiten sitzt das Geld auch in den Vereinen nicht mehr so locker. Denn viele Vereine verzichten, wenn keine Kurse und kein Training stattfinden, auf die Einziehung der Beiträge. Schnell mal einen Handwerker herbeirufen überlegt man sich daher im Moment zweimal. Da greifen die Mitglieder, die sich leidenschaftlich mit ihrem Verein identifizieren, lieber selbst zum Werkzeug. Die Männer der ersten und zweiten Mannschaft der Fußballabteilung des TSV Köngen beispielsweise. Sie renovierten gemeinsam mit der Gemeinde zwei Dusch- und Umkleideräume im Stadion. Neue Fliesen und neue Farbe mussten es sein. Doch bevor alles neu gemacht werden kann, muss das alte Steinzeug erst einmal von der Wand. Mit vereinten Kräften war das nach kurzer Zeit erledigt. Auch die fachgerechte Entsorgung übernahmen die Vereinsmitglieder. Nun aber sind die Profis an der Reihe: Die neuen Fliesen werden von Handwerksfirmen angebracht. Der Verein ist finanziell mit im Boot, die Gemeinde ebenso. Trotz der schwierigen Zeiten wurden nämlich für diese Maßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von etwa 27 000 Euro zur Verfügung gestellt. pm