Renaturierung und Aufwertung

09.07.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Beginn der Umgestaltungen an der Lauter und in der Ludwigstraße könnte noch in diesem Jahr sein

Auch die Renaturierung der innerstädtischen Lauter wird nun durch die Maßnahme des Regierungspräsidiums weiterbetrieben. Mit der städtischen Planung werden die Ludwigstraße (links) und der Böschungsbereich der Lauter umgestaltet und aufgewertet. Grafik: Büro Heberle

WENDLINGEN. Die Lauter fließt in weiten Teilen der Innenstadt in einem trogähnlichen Bachlauf. Trotzdem konnte sich die Natur durchsetzen und so ist die Uferböschung stellenweise mit Sträuchern und Bäumen bewachsen. Das Regierungspräsidium will die Renaturierung der Lauter weiter voranbringen. Damit das Vorhaben mit den städtischen Planungen dort nicht kollidiert, musste der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung eine Entscheidung fällen.