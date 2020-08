Schwerpunkte

Reiserückkehrer können sich testen lassen

22.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Vier Schwerpunktpraxen in Wernau machen Corona-Abstriche auch bei fremden Patienten – Testergebnisse am Folgetag

Baden-Württemberg weitet die Testmöglichkeiten für Reiserückkehrer weiter aus. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich verpflichtend testen lassen. Zu diesem Zweck gibt es in Wernau vier Schwerpunktpraxen, die Corona-Abstriche für Reiserückkehrer und für Fremdpatienten, also auch für Patienten anderer Praxen, anbieten.

Wernauer Praxen testen Reiserückkehrer. pm

WERNAU (pm). Bereits seit gut zwei Wochen können sich Reiserückkehrende an den Flughäfen Stuttgart, Karlsruhe und Friedrichshafen testen lassen, seit Donnerstag, 13. August, gibt es auch eine Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof. Seit Freitag, 14. August, können sich Reiserückkehrende außerdem an der A 5, Autobahn-Raststätte Neuenburg-Ost, testen lassen.