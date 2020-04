Regiorad in Wernau

16.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Seit wenigen Wochen gibt es mit der neuen „RegioRad“-Station am Wernauer Bahnhof ein vollautomatisches Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem in Wernau. Die Stadt Wernau hat sich – wie beispielsweise auch Wendlingen, Kirchheim, Plochingen und Wolfschlugen – an dem interkommunalen Projekt beteiligt. Wird ein Fahrrad oder Pedelec an einer Station ausgeliehen, kann es an jeder anderen beliebigen „RegioRad“-Station wieder abgegeben werden. pm