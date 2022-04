Schwerpunkte

Regionale Tracht erleben beim Deutschen Trachtentag in Wendlingen

13.04.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Vom 22. bis 24. April findet in Wendlingen der Deutsche Trachtentag statt: Innenminister Thomas Strobl zeichnet die „Tracht des Jahres“ aus. Öffentliche Tanzauftritte am Samstag auf dem Marktplatz und Sonderausstellung.

Gunter Dlabal, Erster Vizevorsitzender des Deutschen Trachtenverbands, bei der Eröffnung der Ausstellung „Tracht des Jahres“ im Stadtmuseum am letzten Freitag. Foto: Just

WENDLINGEN. Heimat und Tracht stehen in Wendlingen hoch im Kurs: nach der Eröffnung der Trachtenausstellung am vergangenen Freitag folgt in der nächsten Woche die Eröffnung der Frühgeschichtlichen Abteilung in der frisch sanierten Drittelscheuer des Stadtmuseums und tags drauf beginnt der dreitägige Deutsche Trachtentag, ebenfalls in Wendlingen, zu dem über 250 Delegierte aus den Landesverbänden erwartet werden. Im Juli folgt dann das Heimat- und Brauchtumsfest des heiligen Vinzenz zum ersten Mal mit neuem Termin.