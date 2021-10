Schwerpunkte

Regina Schumacher hat einen Stammzellenspender gefunden

29.10.2021, Von Sylvia Gierlichs

Für die an Leukämie erkrankte Wendlingerin Regina Schumacher wurde ein Stammzellenspender gefunden. Die Krankenschwester hatte kaum den Brustkrebs überstanden, als sie die Diagnose „Akute myeloische Leukämie“ erhielt.

Regina Schumacher Foto: privat

WENDLINGEN. Die Nachricht kam am Mittwoch: Für die 31-jährige Regina Schumacher wurde ein Stammzellenspender gefunden. Irgendwo auf der Welt, vielleicht sogar in Wendlingen, gibt es also einen genetischen Zwilling für die Krankenschwester aus Wendlingen, die nun schon zum zweiten Mal und auch noch sehr kurz hintereinander eine Krebsdiagnose erhielt. „Ich bin überglücklich, ich könnte die ganze Welt umarmen“, sagt die junge Frau aus Wendlingen. Doch als OP-Schwester ist sie auch vom Fach und gibt daher unumwunden zu, dass sie großen Respekt vor allem habe, was jetzt kommt. Die Heilungschancen, das weiß sie, stehen bei 50 Prozent. Doch sie bleibt optimistisch, hofft, dass es für sie gut ausgeht.