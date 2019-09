Räte geben dem Artenschutz Vorrang

19.09.2019, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Pläne für ein kleines Wasserkraftwerk an der Lauter werden nicht weiterverfolgt – Baubeginn einer Rauen Rampe vor Juni 2020

Einen Schlussstrich hat der Ausschuss für Technik und Umwelt unter die Nutzung der Wasserkraft an der Lauter am Dienstag gezogen. Mit zwei Gegenstimmen erteilten die Ausschussmitglieder stattdessen dem Umbau des Wendlinger Wehrs zu einer Rauen Rampe ihre Zustimmung.

Die Tage des Lauterwehrs am alten Sportplatz sind gezählt. Mit Hilfe einer sogenannten Rauen Rampe soll stattdessen eine bessere Durchgängigkeit für Fische und andere Arten erreicht werden. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Lange Zeit stand der Bau eines kleinen Wasserkraftwerks an der Lauter im Raum. Dafür sollte das in die Jahre gekommene Lauterwehr auf Höhe des Lauterparks (am alten Sportplatz) abgebrochen werden. Mit dem Projekt wurde gleichzeitig die „Durchgängigkeit der Lauter“ verfolgt.