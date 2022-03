Die neuen Erstsemester beginnen heute ihr Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt mit der feierlichen Semestereröffnung.NÜRTINGEN. Rund 500 Erstsemester aus den Bachelor- und Masterstudiengängen starten am heutigen Montag ins Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt…

Mehr