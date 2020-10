Schwerpunkte

„Querdenker 702“ demonstrieren in Wendlingen und Kirchheim

24.10.2020 05:30

„Ich bin euer Veranstalter“, begrüßte der neunjährige Louis-Manou Müller die Teilnehmer der Wendlinger Demo. Das ist natürlich jugendlicher Übermut, hat aber einen echten Hintergrund: Auf der Rückfahrt von der Menschenkette am Bodensee hatte der aufgeweckte Drittklässler den Wunsch geäußert, auch in seiner Heimatstadt eine Demo zu organisieren.

Seine Mutter, Claudia Müller, ließ diesen Wunsch erst einmal drei Tage lang setzen, aber er ging nicht weg. So wurde die ganze Familie aktiv. Seine eigene kurze Rede hatte Louis-Manou fein säuberlich aufgemalt. Ihm ging es nicht nur um die Themen Masken und Impfung, sondern auch um die Nebenwirkungen der Corona-Maßnahmen: Dadurch gebe es mehr Hunger in der Welt. Außerdem: „Papa und Mama hängen die ganze Zeit an den Nachrichten, das finde ich blöd.“