„Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen“

04.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel, früher Staatssekretär im Verteidigungsministerium und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, sprach mit Köngener Wählern über seine Einschätzung des Krieges in der Ukraine.

Grübel in der Zehntscheuer. Foto: Lieb

KÖNGEN. Wäre der Anlass nicht so ernst, könnte man sich darüber freuen, dass am Mittwoch rund 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger unter Coronabedingungen den Weg in die Köngener Zehntscheuer gefunden haben, um dem Esslinger Bundestagsabgeordneten Markus Grübel zuzuhören.