Schwerpunkte

Pure Verwirrung?!

26.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Was gilt denn nun? Parkverbot oder absolutes Haltverbot? Die Verwirrung für den Autofahrer ist perfekt – und guter Rat teuer, wer kein Knöllchen riskieren möchte. Ein Leser hat uns auf die beiden Verkehrsschilder in der Höhenstraße in Wendlingen aufmerksam gemacht. gki