Psychologin Caya Ersfeld: "Wir brauchen den sozialen Austausch"

27.04.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Psychologin Caya Ersfeld findet, man sollte sich gerade in der Krise erlauben, nach dem Guten zu schauen

Zur Zeit verbringen viele Menschen viel Zeit zu Hause. Was bedeutet uns unser Zuhause? Und warum drängt es uns mit Macht hinaus, jetzt, da wir viel Zeit dort verbringen müssen? Fragen, auf die die Psychologin Caya Ersfeld Antworten gibt.

Ein Spaziergang ist in Zeiten der Corona-Einschränkungen eine schöne Abwechslung . Foto: Adobe Stock

Frau Ersfeld, was bedeutet uns unser Zuhause?

Wenn ich an den Begriff „Zuhause“ denke, denke ich zunächst an Sicherheit. Ein Dach über dem Kopf zu haben bedeutet Schutz, beispielsweise vor Witterungseinflüssen. Es bedeutet Schutz für unser Eigentum hinter verschlossenen Türen und zu Hause können wir ausruhen, ruhig schlafen und selber entscheiden, wem wir die Tür zu unserem Zuhause öffnen wollen und wem nicht. Wir können auch mal leicht bekleidet und ganz lässig herumlaufen und den Sonntag im Schlafanzug auf dem Sofa verbringen. Meistens ist unser Zuhause nach unseren Vorstellungen gestaltet und spiegelt damit wieder, wer wir sind. Zuhause ist ein Ort, an dem wir uns wohl fühlen können und uns zugehörig fühlen.