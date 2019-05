Protestfahrt nach Neuhausen

13.05.2019

(gki) Die katholischen Frauen befinden sich im Streik: bei zahlreichen Aktionen wie am Wochenende in Wendlingen-Unterboihingen und Unterensingen machten Ehrenamtliche und Hauptamtliche gemeinsam mit Transparenten und Dialog-Tischen auf die Benachteiligung von Frauen in der katholischen Kirche aufmerksam.

Eine Protestnote mit den Wünschen und Erwartungen des Kirchenvolks an die Kirche soll am Mittwoch, 15. Mai, vor dem katholischen Gemeindehaus St. Petrus und Paulus in Neuhausen/Filder an Weihbischof Matthäus Karrer übergeben werden. Dazu werden um 14.10 Uhr vor dem Gemeindezentrum St. Georg in Unterboihingen Fahrgemeinschaften gebildet.