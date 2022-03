Schwerpunkte

Prominenten-Kicker spenden an Behinderten-Förderung Linsenhofen

12.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Seit 2008 findet einmal jährlich das Skatturnier der Stuttgarter Prominenten-Kicker statt. Das Startgeld wird an eine soziale Einrichtung gespendet. Dieses Jahr kam eine Spende über 1200 Euro für die Behinderten-Förderung Linsenhofen (BFL) zusammen. Die zwei Stuttgarter Prominenten-Kicker Helmut Fürther (rechts) und Klaus Sattler (hinten Zweiter von links) statteten der Werkstatt in Oberboihingen jüngst einen Besuch ab. Sie überbrachten auch Grüße von dem langjährigen BFL-Paten „Buffy“ Ettmayer und seiner Frau Susi. „Die Spende können wir gut für die Ausstattung unserer neuen ambulant betreuten Wohnungen nutzen“, so Adrian Becker, Bereichsleiter bei der BFL (hinten links). Auch Michael Hummel (vorne links) und Harun Caliskan (vorne rechts) freuen sich über die Spende, da sie jeweils in eine dieser Wohnungen einziehen werden. pm Foto: pm