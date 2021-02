Schwerpunkte

ProjuFa – für junge Familien

03.02.2021

WENDLINGEN (pm). Aufgrund der immer noch hohen Corona-Infektionszahlen ist der ProjuFa-Elterntreff im Bürgertreff MiT in Wendlingen weiterhin für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Familienhebamme Terhas Schupp-Haile bietet stattdessen an Dienstagen von 9.30 bis 11.30 Uhr im MiT jeweils halbstündige Einzeltermine an und steht für Fragen oder für ein Gespräch zur Verfügung. Die Abstands- und Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten. Wer dieses Angebot nutzen möchte, kann mit Terhas Haile auf verschiedenen Wegen Kontakt aufnehmen: E-Mail haile.terhas@Ira-es.de oder unter der Telefonnummer (01 62) 2 01 35 69.