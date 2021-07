Schwerpunkte

Programm für die Sommerferien in Köngen

09.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Die Gemeinde Köngen hat sich auch in diesem Jahr dazu entschlossen, das alljährliche Sommerferienprogramm stattfinden zu lassen. Die Programmpunkte finden unter den aktuellen Coronavorgaben statt. Jede Veranstaltung unterliegt der bis dahin gültigen Verordnung und den damit verbundenen Hygienemaßnahmen. Kurzfristige Änderungen oder Ausfälle können sich durch geänderte Coronavorgaben ergeben. Vereine können ihre Angebote online einstellen. Und zwar bis 11. Juli auf der Plattform Nupian www.unser-ferienprogramm.de/koengen. Die Zugangsdaten gibt es über eine Mail an ferienprogramm@koengen.de.

Zwischen dem 13. und 25. Juli können Kinder und Eltern die Veranstaltungen online einsehen und sich für eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen anmelden. Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten. Einfach mit einer EMail-Adresse registrieren, sich die passenden Veranstaltungen aussuchen und buchen. Am 26. Juli wird über ein Online-Losverfahren per Zufallsprinzip entschieden, wer am jeweiligen Angebot teilnehmen kann, wenn sich für ein Angebot mehr Kinder anmelden, als möglich ist.