Preise für die Sieger der Namenssuche

29.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Im Sommer hatte Bürgermeister Otto Ruppaner die Köngener Bevölkerung dazu aufgerufen, kreative und schöne Namensvorschläge für das Gemeinwesenhaus einzureichen. Rund 150 Namensvorschläge gingen in der Verwaltung ein. Der Gemeinderat entschied sich final schließlich für den Namen „BurgForum“. Der Name unterstreicht die Nähe zum „Burggebiet“ und Forum war im antiken Rom der Stadt- und Marktplatz, meist auch Gerichtsstätte und Ort der Volksversammlung, an dem auch Politik gemacht wurde – mithin ein Ort, an dem man zusammenkam.

Sabrina Scharrenberg freut sich über ihren ersten Preis. pm

Da dieser Vorschlag mehrmals eingereicht wurde, konnten sich nun mehrere Köngenerinnen und Köngener über einen Besuch von Bürgermeister Otto Ruppaner und ein kleines Präsent freuen. Der erste Preis ging an André Debert, Frank Maier und Sabrina Scharrenberg. Der zweite Preis geht an Christa Maier, auf dem dritten Platz findet sich Matthias Dold wieder.