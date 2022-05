Schwerpunkte

Plötzlich Bürgermeister: Heinz Vogel aus Oberboihingen

14.05.2022

Bürgermeister, so scheint es, sind in ihrer Kommune omnipräsent. Was ist jedoch, wenn er erkrankt und deswegen die Amtsgeschäfte länger ruhen lassen muss? Dann müssen Stellvertreter wie Heinz Vogel aus Oberboihingen ran.

Heinz Vogel ist seit 33 Jahren Gemeinderat und kennt die Aufgaben eines Bürgermeisters mittlerweile gut. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Heinz Vogel ist bald 70 Jahre alt. Der Ingenieur ist selbstständig und besitzt ein kleines Ingenieurbüro in Oberboihingen. Eigentlich wäre es Zeit für den Ruhestand. Doch die Pandemie hat alles durcheinandergebracht. Der Übergang in den Ruhestand ist also gleitend. Und dennoch mangelt es Heinz Vogel nicht an Arbeit. Er ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo er seit 52 Jahren Mitglied ist und seit dem Jahr 2016 die Altersabteilung leitet. Mitglied im Oberboihinger Gemeinderat ist er seit 1989.