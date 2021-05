Schwerpunkte

Radschnellweg Reichenbach - Stuttgart: Plochinger Variante bringt Wernauer Räte auf die Palme

07.05.2021 05:30, Von Andreas Pflüger — E-Mail verschicken

So innovativ der Radschnellweg von Reichenbach nach Stuttgart ist, so eifrig wird er in den betroffenen Kommunen diskutiert

Fremdes Revier: Irgendwo in diesem Bereich sollte, nach dem Willen der Plochinger CDU, auch noch der Radschnellweg Neckartal Platz finden. Foto: Ines Rudel

WERNAU/PLOCHINGEN. Die Diskussionen über die Trassenführung des geplanten Radschnellwegs, der irgendwann einmal Reichenbach und Stuttgart miteinander verbinden soll, haben jetzt auch in Wernau für Aufregung gesorgt. Eigentlich wäre die Stadt von dem Projekt, im wahrsten Sinne des Wortes, nur tangiert gewesen. Eigentlich. Denn nachdem die Plochinger Verwaltung und der zuständige Ratsausschuss vom Stuttgarter Regierungspräsidium (RP) die Entwicklung einer „Südumfahrung“ fordern, stellt sich die Situation völlig anders dar. Entschieden ist in dieser Hinsicht zwar noch nichts. Der Wernauer Bürgermeister Armin Elbl regt sich aber mächtig darüber auf, dass Plochingen – ohne vorher nachzufragen – die Gemarkung der Nachbarstadt in Anspruch nehmen möchte.