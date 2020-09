Schwerpunkte

Plochinger Schulen ziehen um

14.09.2020 05:30, Von Karin Ait-Atmane — E-Mail verschicken

Gebaut wird bis 2026 – „Zeitgemäße Lehr- und Lernbedingungen“ sollen laut Bürgermeister Frank Buß geschaffen werden

Die Plochinger Gymnasiasten werden nach den Sommerferien eine veränderte Schule vorfinden: Der Sheddachbau wird aktuell abgebrochen, der Kupferbau ist komplett geräumt. „Ich bin froh, dass wir jetzt richtig bauen“, sagte der Bürgermeister Frank Buß am Freitag. Mit dem „Baggerbiss“ erfolgte offiziell der Startschuss für die Generalsanierung.

Zwei Schulen tauschen ihre Häuser – der Nebenbau der bisherigen Realschule dient als Zwischenquartier fürs Gymnasium. Foto: Bulgrin

PLOCHINGEN. Die Sanierung des Gymnasiums ist mit fast 50 Millionen Euro Plochingens „größtes Bauprojekt, zumindest von den finanziellen Dimensionen her“, sagte Buß. Aber auch was die Organisation angehe, stoße die Verwaltung an ihre Grenzen. Im Gemeinderat wurde seit Jahren beraten und Schritt für Schritt geplant und beschlossen. Bei der Sanierung geht es um Themen wie bauliche Mängel an Fenstern, Fassaden, Dächern, Gebäudetechnik und Toiletten, aber auch um Brandschutz sowie Flucht- und Rettungswege. Das zweite Anliegen sei, „zeitgemäße Lehr- und Lernbedingungen zu schaffen“.