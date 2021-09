Schwerpunkte

Plochingen will einen Walderlebnispfad anlegen

14.09.2021 05:30, Von Claudia Bitzer — E-Mail verschicken

Das Plochinger Kulturamt hat eine Machbarkeitsstudie für einen Walderlebnispfad vergeben. Die Zwei-Mann-Agentur arbor hat auch schon die XXL-Waldkugelbahn in Schwäbisch Gmünd kreiert.

Den Wald erlebbar machen möchte die Stadt Plochingen. Foto: Holzwarth

PLOCHINGEN. Eine XXL-Kugelbahn wie in Schwäbisch Gmünd wird vermutlich nicht durch die Baumlandschaft am Plochinger Stumpenhof führen. Aber vielleicht ja eine kleinere. Oder etwas Ähnliches. Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass Einheimische wie Touristen künftig im Schurwald beim Stumpenhof einen attraktiven Walderlebnispfad vorfinden werden. Und wenn es nach Kulturamtsleiterin Susanne Martin geht, könnte der Pfad die ökologischen Gedanken von Friedensreich Hundertwasser aufgreifen, der in Plochingen mit seiner Wohnanlage unterm Regenturm ja schon stadtbildprägende Akzente gesetzt hat. Die Stadt hat jetzt für 3000 Euro eine Machbarkeitsstudie bei der arbor GbR in Auftrag gegeben, von der sich Martin konkrete Ergebnisse erhofft.